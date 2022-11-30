Портал финансовых калькуляторов

Рассчитает полную стоимость кредита с учетом комиссий и иных дополнительных расходов на кредит. Учтет инфляцию и позволит подобрать наиболее комфортные условия кредита.
Рассчитает фактическую доходность вклада, принимая во внимание удерживаемый налог, периодичность начисления процентов, капитализируемых во вклад.
Выгодно ли делать покупки в более дорогом магазине, но сэконимить 15 минут своего времени? А может быть стоит ездить на работу на такси?
Примет во внимание наиболее распространенные комиссии в банках, требования по страхованию и прочим дополнительным сборам, которые характерны для кредитов, выдаваемых под залог недвижимости.
Учтет самые типичные дополнительные платежи, свойственные для кредитов, выдаваемых на покупку автомобиля.
Примет в расчет комиссионные сборы, сопутствующие кредитам, выдаваемым на неотложные нужды.
Калькулятор с поддержкой курсов валют, расчетом процентов и вычислением сложных выражений.
Калькулятор, вычисляющий количество дней между двумя датам и определяющий дату через заданное количество дней.
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